Auch der Vorjahresvergleich zeigt einen deutlichen Anstieg - an Schulen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel um 150 Prozent auf 185 Fälle insgesamt. Die absolut gesehen meisten Fälle weisen die Polizeidaten für Brandenburg aus: Dort sind es 336. Am häufigsten wurde das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen registriert. Dabei handelt es sich etwa um das Einritzen von Hakenkreuzen in Schulbänke oder das Zeigen des Hitlergrußes auf dem Gelände.

Bundesweit einheitliche Erfassungskriterien für rechtsmotivierte Straftaten an Schulen gibt es nicht: Mehrere Länder registrieren sie nicht gesondert, sondern in ihrer Polizeistatistik für politisch motivierte Kriminalität.

