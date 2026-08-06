Drohnen-Vorfall in Leipzig/Halle

Dobrindt spricht über Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle. (dpa / Hendrik Schmidt)

Bei einem Besuch vor Ort sagte Dobrindt gestern Abend, der sehr ernste sicherheitsrelevante Vorfall zeige eine neue Gefahrenqualität. Dass sich eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände befinde, sei ein bisher nicht dagewesenes Bedrohungsszenario.

Drohnen-Vorfall am Airport Leipzig/Halle: Dobrindt warnt vor Spekulationen

Der Bundesinnenminister lobte die Zusammenarbeit der Landes- und Bundespolizei sowie aller Behörden in diesem Fall. Er warnte vor Spekulationen über Motive und Hintermänner. Die Beantwortung solcher Fragen müsse den weiteren Ermittlungen überlassen werden. Zuständig sind inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt. Auch das im LKA ansässige Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum ist beteiligt.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter vermutet, dass Russland die Tat beauftragt hat. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", Deutschland sollte Artikel-4-Konsultationen in der NATO anstrengen. Artikel 4 erlaubt es jedem Mitgliedsland, Beratungen mit den Bündnispartnern zu verlangen, wenn es seine territoriale Unversehrtheit bedroht sieht.

Die Grünen im Bundestag forderten Beratungen des Nationalen Sicherheitsrates. Fraktionschefin Katharina Dröge sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Sicherheitsrat müsse umgehend zusammenkommen, um über die Lage und die notwendigen Konsequenzen daraus zu beraten. In einer solch ernsten Situation dürften auch Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius nicht fehlen.

Sachsens Innenminister Schuster: Suche nach Teilen möglicher zweiter Drohne

Dienstagabend war auf dem Flughafen eine Drohne entdeckt worden, die mit einer Sprengvorrichtung versehen war. Spezialisten der Bundespolizei entfernten den Zünder. Der sächsische Innenminister Schuster (CDU) sagte, es werde noch nach Teilen einer möglichen zweiten Drohne gesucht.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist ein Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. ⁠

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.