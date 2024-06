"Don Quixote" von Richard Strauss

Don Quixote auf seinem Pferd Rosinante und Sancho Panza auf seinem Esel. Farb-Illustration von Jules David. (imago stock&people)

Er hat den Windmühlen den Kampf angesagt: Don Quixote, der tragikomische Romanheld von Miguel de Cervantes. Der spanische Nationaldichter schrieb Anfang des 17. Jahrhunderts seinen Roman um den Junker Don Quixote und dessen treuen Diener Sancho Panza. Die berühmte Geschichte faszinierte auch den Komponisten Richard Strauss. So sehr, dass er beschloss, den „Don Quixote“ zu vertonen. 1898 wurde seine Tondichtung uraufgeführt, er bezeichnete sie als „Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters“.

Humoristische Texte von Oliver Kalkofe

Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin hat das Werk in einer gänzlich neuen Fassung aufgeführt. Neu sind in erster Linie die Texte des Satirikers Oliver Kalkofe. Er hat seine eigene Version von „Don Quixote“ geschrieben und trägt diese zur Musik vor. Unterhaltsam erzählt er die bizarren Abenteuer des „spärlichen Gespanns“: Don Quixote auf dem Klappergaul Rosinante und Sancho Panza auf einem buckeligen Esel. Um Text und Musik zu verzahnen, hat der Komponist und Arrangeur Stephan Behrisch das Werk von Strauss behutsam bearbeitet.

Aufführung in der Reihe „Casual Concerts“

Die neue Fassung wurde am 3. Mai in der Philharmonie Berlin aufgeführt, in der DSO-Reihe „Casual Concerts“, unter der Leitung von David Robertson. Er hat die Komposition von Richard Strauss vor dem Konzert mit Musikbeispielen kurz und knapp vorgestellt.

Besonders für das sinfonische Werk ist die Besetzung von zwei Soloinstrumenten: eine Viola und ein Violoncello, die Sancho Panza und den Ritter Don Quixote symbolisieren.