Es sollte ein Schritt zur Aufklärung des russischen Dopingskandals sein: Anfang 2019 übergibt die russische Sportbehörde mehr als 20 Millionen Datensätze aus dem Moskauer Doping-Labor an die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Im September gibt die WADA allerdings bekannt: Manche der Daten seien verändert worden – möglicherweise, um russische Athletinnen und Athleten vor positiven Dopingtests zu schützen.

Juri Ganus, Generaldirektor der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA, bestätigt nun im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass tausendfach Daten manipuliert worden seien. "Als ich die Dokumente erhalten habe, war ich schockiert", so Ganus. "Denn die Anzahl und der Umfang dieser Änderungen sind unglaublich."

Russischer Sportminister trägt Verantwortung

Ganus ist seit 2017 Chef der RUSADA und kämpft nach eigenen Angaben seitdem darum, die Strukturen des russischen Staatsdopings aufzubrechen. Im Fall der gefälschten Labordaten trage das Sportministerium unter Pavel Kolobkow die Verantwortung, so Ganus. Wer genau die Daten verändert habe, wisse Ganus allerdings nicht. "Diese Person besitzt eine wirklich hohe Machtposition", sagt er.

"Schattenkräfte" hätten versucht, Informationen über die Testergebnisse von Athletinnen und Athleten zu verbergen. "Sie haben versucht, etwas zu verstecken, um das Ansehen der Athleten zu schützen, die in dieser Zeit getestet wurden", so der oberste Anti-Dopingkämpfer Russlands.

Putin soll nichts gewusst haben

Im Interview beklagt Ganus mangelnde Unterstützung durch Präsident Wladimir Putin. "Es ist sehr schade, dass unsere höchste Ebene der Macht ihre Aufmerksamkeit nicht auf die gegenwärtige Situation mit Doping in Russland richtet." Er hoffe, dass sich dies ändern werde, da Russlands Sport echte Veränderung brauche.

Gleichzeitig bestreitet Ganus, dass Putin wusste, dass der WADA manipulierte Daten übergeben werden sollten. Putin sei nicht involviert gewesen, weil es keine Priorität für ihn gehabt habe, so Ganus. Der ehemalige Direktor des Moskauer Labors Grigori Rodschenkow hatte Anfang 2018 allerdings gesagt, dass Putin über das staatliche Dopingsystem Bescheid wusste.

"Krise wird andauern"

Angesichts der neuen Enthüllungen geht Ganus fest davon aus, dass Russland – wie schon 2016 – von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen werden wird. "Die Krise wird noch einige Jahre dauern", so seine Einschätzung. Er sehe allerdings eine positive Zukunft. Es gebe genug saubere Sportler und professionelle Funktionäre – letztere seien aber noch nicht in den entscheidenden Positionen. Daher fordert Ganus: "Wir müssen die Entscheidungsträger und Methoden extrem verändern, die unseren Sport in die tiefste Krise seiner Geschichte geführt haben."

Diese Missstände offen anzusprechen sei seine Mission als Chef der RUSADA. "Wir brechen das Eis unseres alten Systems", sagt Ganus. Er werde sein Team und die Unabhängigkeit der RUSADA schützen – obwohl in der Vergangenheit Menschen unter verdächtigen Umständen gestorben sind, die über das Dopingsystem aufklären wollten. "Es gibt Drohungen gegen mich", so Ganus. "Aber auf jeden Fall ist die Wahrheit auf meiner Seite."