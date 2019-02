Dopingrazzien während Nordischer Ski-WM Neun Festnahmen in Seefeld und Erfurt

Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in Österreich hat eine großangelegte Doping-Razzia für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Im Rahmen der „Operation Aderlass“ wurden in Seefeld und zeitgleich in Erfurt mehrere Personen festgenommen - darunter auch fünf Sportler: zwei Esten, ein Kasache und zwei Langläufer aus Österreich.

Von Marcus Augustin