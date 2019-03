Mit einem hohen Maß an Sensibilität versteht es Dejan Terzic, die reiche Palette der Klänge, die ein Schlagzeugset bietet, in seine Musik zu integrieren. Nicht nur als Instrumentalist legt der aus Bosnien-Herzegowina stammende Schlagzeuger Wert auf feinste Nuancen. Auch als Arrangeur und Bandleader beweist er immer wieder großes Gespür darin, Dinge in eine perfekte Balance zu bringen. Die Grenzen zwischen Improvisation und Komposition scheinen aufgehoben zu sein; je nach Situation ergänzen sich instrumentale Klangfarben zu einem harmonischen Ensembleklang oder stehen im bewussten Kontrast zueinander. Diese Qualität zeichnet vor allem die Zusammenarbeit von Terzics Quartett Melanoia mit dem französischen Streichquartett Quatuor IXI aus.

Dejan Terzic, Schlagzeug, Komposition

Christian Weidner, Altsaxofon

Ronny Graupe, Gitarre

Jozef Dumoulin, Piano, Fender Rhodes

Regis Huby, Violine

Johan Renard, Violine

Guillaume Roy, Viola

Atsushi Sakai, Violoncello

Aufnahme vom 6.10.2018 aus dem Loft in Köln