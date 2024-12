Olympia-Bewerbung

DOSB-Mitgliederversammlung

Drohen die eigentlichen Themen im Personalumbruch unterzugehen?

Am 7. Dezember findet die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) statt. Die Delegierten haben viel zu entscheiden. Aufgrund von Querelen in der Verbandsführung könnten die aber in den Hintergrund rücken.