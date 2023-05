Dänemark will seine Verteidigungsausgaben stark erhöhen. (picture alliance / Ritzau Scanpix / Bo Amstrup)

Bis zum Jahr 2033 sollen umgerechnet fast 20 Milliarden Euro in Verteidigung und Sicherheit investiert werden, sagte Verteidigungsminister Lund Poulsen in Kopenhagen. Zur Begründung sagte er, es herrsche Krieg in Europa. Frieden könne man nicht mehr als selbstverständlich betrachten.

Die dänische Regierung um Ministerpräsidentin Frederiksen will das NATO-Ziel, wonach zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen sollen, nun schon spätestens 2030 erreichen. Dazu sollen in dieser Woche Verhandlungen mit den weiteren Parteien im Parlament aufgenommen werden.

