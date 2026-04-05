Indonesien

Trauerfeier für die drei getöteten indonesischen UNO-Soldaten. (picture alliance / NurPhoto / Aditya Irawan)

Die Soldaten der UNO-Mission Unifil wurden in ihren Heimatorten mit militärischen Ehren beerdigt.

Einer der Blauhelmsoldaten war vor einer Woche bei der Explosion eines Geschosses im Südlibanon getötet worden, wo die Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah wieder aufgeflammt sind. Die beiden anderen kamen einen Tag später ums Leben, als ihr Fahrzeug durch eine Detonation zerstört wurde.

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Im Süden des Landes sollen bei neuen israelischen Luftangriffen heute rund zehn Menschen getötet worden sein. Die Hisbollah feuerte wieder Raketen auf Nordisrael ab, Berichte über Opfer liegen nicht vor. Bei iranischen Angriffen auf Israel gab es in Tel Aviv und Umgebung mehrere Verletzte.

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Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.