Die örtlichen Behörden teilten mit, bei dem Angriff in der Nacht seien drei Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind. Zehn Menschen hätten Verletzungen erlitten. Den Angaben zufolge trafen die Geschosse auch Wohnhäuser.
Die Ukraine griff bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg erneut Ziele in Russland an. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe 50 Drohnen abgefangen. In der Region Krasnodar wurden bei den Angriffen laut den dortigen Behörden mehrere Menschen verletzt.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.