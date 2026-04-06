Ein beschädigtes Wohnhaus in Odessa (Archivbild). (Oleg Grekov / AP / dpa / Oleg Grekov)

Laut Militär wurden zwei Frauen und ein Kleinkind getötet sowie 15 Menschen verletzt. Eine Drohne haben ein mehrgeschossiges Wohnhaus getroffen. Außerdem seien kritische Infrastruktur und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Durch die Angriffe auf die Energieinfrastruktur seien 16.000 Haushalte ohne Strom. Auch aus anderen Regionen der Ukraine wurden Angriffe auf Stromanlagen gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, auch Werke für die Herstellung von Raketen-Bauteilen beschossen zu haben. In der russischen Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer wurden nach Angaben der örtlichen Behörden acht Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe verletzt, darunter zwei Kinder. Getroffen worden sein soll laut Berichten in den sozialen Medien ein Ölterminal des Konzerns Transneft. Von dort aus exportiert Russland auch Öl.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.