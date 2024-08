Olympische Spiele

Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl jubelt nach ihrem Gold-Gewinn bei Olympia. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Von Bredow-Werndl siegte mit 90,093 Punkten vor Werth mit ihrem Pferd Wendy (89,614 Punkte). Bronze ging an die Britin Charlotte Fry mit Glamourdale. Von Bredow-Werndl sorgte damit für das fünfte deutsche Gold bei den diesjährigen Olympischen Spielen. Davon kommen allein drei aus dem Pferdesport.

Auch das deutsche Team holte Gold

Erst am Samstag hatten von Bredow-Werndl und Werth zusammen mit Frederic Wandres in der Mannschaft gewonnen. Dazu hatte Vielseitigkeitsreiter Michael Jung zuvor Gold in der Einzel-Konkurrenz geholt.

Werth verbessert Medaillenrekord

Für Werth ist es mit nun achtmal Gold und sechsmal Silber bereits die 14. olympische Medaille. Bereits durch den Olympiasieg in der Mannschaft hatte sie die einstige Kanutin Birgit Fischer als Deutschlands Rekordmedaillengewinnerin abgelöst.

