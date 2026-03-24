Chemie- und Pharmaindustrie

Die Verhandlungen sind bis morgen angesetzt. Ende Februar waren die Gespräche ergebnislos vertagt worden. Während die Arbeitgeber in dem Tarifstreit auf Lohnzurückhaltung pochen und auf die Krise in der Branche wegen der hohen Energiepreise verweisen, will die Gewerkschaft IG BCE unter andererm höhere Entgelte oberhalb der Inflationsrate erreichen.
Der Chemie- und Pharmabereich ist die drittgrößte Industriebranche in Deutschland nach dem Auto- und dem Maschinenbau.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.