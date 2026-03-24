Chemie- und Pharmaindustrie
Dritte Runde der Tarifverhandlungen in Bad Breisig

Im rheinland-pfälzischen Bad Breisig hat die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die rund 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie begonnen.

    Das Logo der Gewerkschaft IG BCE in roten Buchstaben
    Die Gewerkschaft IG BCE will bei den Tarifverhandlungen einen Abschluss oberhalb der Inflationsrate erreichen. (picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich)
    Die Verhandlungen sind bis morgen angesetzt. Ende Februar waren die Gespräche ergebnislos vertagt worden. Während die Arbeitgeber in dem Tarifstreit auf Lohnzurückhaltung pochen und auf die Krise in der Branche wegen der hohen Energiepreise verweisen, will die Gewerkschaft IG BCE unter andererm höhere Entgelte oberhalb der Inflationsrate erreichen.
    Der Chemie- und Pharmabereich ist die drittgrößte Industriebranche in Deutschland nach dem Auto- und dem Maschinenbau.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.