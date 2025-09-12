Nach Verbot in Frankreich

Hendrik Streeck (CDU), der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Wenn Erhebungen zeigten, dass jeder siebte Schüler zwischen 16 und 17 Jahren schon einmal Nikotinbeutel ausprobiert habe, müsse man alarmiert sein, sagte Streeck dem Deutschlandfunk. Nötig sei, sowohl die Bemühungen von Prävention und Aufklärung zu stärken als auch geltendes Recht konsequent durchzusetzen. In Deutschland hätten Nikotinbeutel, die sogenannten Pouches, weder eine tabakrechtliche noch eine lebensmittelrechtliche Zulassung. Sie seien also verboten. Leider bedeute das nicht, dass Pouches nicht auch bei uns konsumiert würden. Sie gelangten aus Nachbarländern oder dem Online-Handel ins Land, führte Streeck aus.

