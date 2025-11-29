Interview der Woche

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (Michael Kappeler/dpa)

Schon der Konsum von Bleistiftgrößen könnte tödlich sein. An vielen Orten in Deutschland gebe es ein Kokain- und Crack-Problem, auf das bisher noch keine guten Antworten gefunden seien, erklärte Streeck. Zudem sei es ein Problem, dass sich der Handel mit den Substanzen immer mehr ins Internet verlagert habe und sich Jugendliche die Drogen direkt nach Haus bestellen könnten. Hier gelte es nun genau hinzuschauen.

Mit Blick auf den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember äußerte sich der Mediziner besorgt über die Finanzierung der weltweiten Bekämpfung von Aids. Nicht nur die USA, auch viele europäische Länder hätten zuletzt ihre Hilfen gekürzt. Das geschehe auf Kosten der Weiterentwicklung erfolgreicher Therapien.

