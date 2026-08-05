Wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung ist der Flugverkehe am Flughafen Leipzig/Halle in der Nacht ausgesetzt worden. (picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Auch die NATO, für die solche Flugzeuge von Leipzig aus im Einsatz sind, bestätigte den Vorfall. Nach Medienberichten waren an der Drohne ein Zünder und eine unbekannte Masse angebracht, bei der es sich möglicherweise um Sprengstoff handelt. Die Polizei sprach von einem "sicherheitsrelevanten Vorfall", bei dem auch ein Sprengstoffroboter eingesetzt worden sei. Der Betrieb am Flughafen wurde vorübergehend eingestellt, mehrere Maschinen wurden umgeleitet. Die Landes- und die Bundespolizei ermitteln.

Nach Angaben aus mehreren Quellen kollidierte zudem eine Frachtmaschine kurz nach dem Start in Leipzig mit einem unbekannten Gegenstand, konnte aber sicher in Hannover landen. Dort wurden laut der "BILD"-Zeitung im Frontbereich leichte Beschädigungen festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.