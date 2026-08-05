Sicherheitsvorfall

Deshalb ermittelten Landes- und Bundessicherheitsbehörden unter Hochdruck Hand in Hand, sagte der CDU-Politiker. Er stehe in engem Kontakt zu Bundesinnenminister Dobrindt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, unterbricht dieser seinen Urlaub, um am Abend in Leipzig an einer Lagebesprechung mit den Chefs der Sicherheitsbehörden teilzunehmen.
Gestern Abend war auf dem Flughafen eine Drohne entdeckt worden, die mit einer Sprengvorrichtung versehen war. Spezialisten der Bundespolizei entfernten inzwischen den Zünder. Zudem kollidierte ein Frachtflugzeug in der Luft mit einem unbekannten Gegenstand, nachdem die Maschine wegen der Sperrung der Landebahn durchstarten musste.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.