Die Druschba-Pipeline in Russland (Archivbild) (imago stock&people / imago stock&people)

Das melden russische Medien. Ziel war demnach ein Verwaltungsgebäude der Pipeline an der Grenze zu Belarus. Über Verletzte und Hintergründe ist nichts bekannt. In letzter Zeit hatte es im ukrainisch-russischen Grenzgebiet immer wieder Angriffe auf russische Infrastruktur gegeben. Gedeutet wurde das als Vorzeichen einer geplanten ukrainischen Frühjahrsoffensive. Der aktuelle Drohnen-Angriff soll sich in der Region Pskow ereignet haben. Diese Region grenzt nicht direkt an die Ukraine.

In der Ukraine selbst hat die russische Privatarmee Wagner offenbar mit dem bereits angekündigten Truppen-Abzug aus Bachmut begonnen. Das melden britische Geheimdienstexperten. Monatelang war die Stadt in der Ostukraine hart umkämpft. Russland hat Bachmut vor kurzem für vollständig erobert erklärt. Die Ukraine besteitet das.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.