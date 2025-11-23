Es seien Abwehrmaßnahmen ergriffen worden. Details nannte der Verteidigungsminister aus Sicherheitsgründen nicht. Flüge wurden zeitweise unter anderem über Deutschland umgeleitet. Inzwischen läuft der Betrieb am zweitgrößten Flughafen der Niederlande wieder.
Erst am Freitag hatte das niederländische Militär Drohnen über einem Luftwaffenstützpunkt nordöstlich von Eindhoven abgewehrt. Dabei kamen ebenfalls nicht näher benannte Waffen zum Einsatz.
Seit Monaten kommt es im europäischen Luftraum immer wieder zu Drohnenvorfällen. Auch in Deutschland gibt es Pläne, dass die unbemannten Fluggeräte bald leichter abgeschossen werden können.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.