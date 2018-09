Seitdem die europäische Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) Ende Mai 2018 in Kraft getreten ist, beteuern Anbieter aller Onlinedienste ihre Ernsthaftigkeit beim Schutz der Privatsphäre. Dank DGSVO haben jetzt alle Nutzer auch das Recht, schnell und unkompliziert Auskunft über die gesammelten personenbezogenen Daten zu erhalten sowie diese löschen zu lassen.

Aber wie schlägt sich die DSGVO in der Praxis? Wie bekomme ich am einfachsten Auskunft darüber, was Spotify, Paypal oder Schufa über mich gesammelt haben? Wie kann ich mich vor personalisierter Werbung schützen, ohne Komfort beim Nutzen des Internets einzubüßen? Und wer hilft mir, wenn ein Dienst meine Daten nicht herausrücken will oder diese Auskunft mit dem Sammeln weiterer Daten verbinden möchte?

Antworten auf Ihre und unsere Fragen geben Expertinnen und Experten.

Studiogäste:

Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64

Die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de