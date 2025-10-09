US-Außenminister Rubio flüstert US-Präsident Trump während einer Pressekonferenz etwas ins Ohr. Rubio überreichte Trump dabei eine Notiz, in der es hieß, eine Einigung auf den Gaza-Friedensplan sei nah. (AP / Evan Vucci)

Das sagte Trump dem Sender Fox News. Im Gegenzug soll Israel hunderte inhaftierte Palästinenser freilassen und seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Trump sprach von ersten Schritten zu einem starken, dauerhaften Frieden. Er hatte die Einigung zwischen Israel und der Hamas in der Nacht bekanntgegeben.

Israels Kabinett soll heute über die Vereinbarung beraten

Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte an, er werde heute seine Regierung einberufen, um die Vereinbarung zu billigen. Die Hamas forderte Trump und die Garantiemächte auf, sicherzustellen, dass Israel eine Waffenruhe vollständig umsetze.

Auch für die Bevölkerung im Gazastreifen soll sich die Lage nach der Einigung zwischen Israel und der Hamas rasch bessern. In den ersten fünf Tagen der Waffenruhe sollen täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen. In den folgenden Tagen soll die Zahl dann weiter erhöht werden.

Welthungerhilfe: "Schnell handeln, damit nicht noch mehr Menschen sterben"

Der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mogge, sagte im Deutschlandfunk, die Hilfe für die Menschen könne sofort anlaufen. Die Lager der Welthungerhilfe und anderer Organisationen seien voll. Notwendig sei aber auch die Bereitstellung von Trinkwasser, Unterkünften und sanitärer Versorgung. Es müsse schnell etwas passieren, damit nicht noch mehr Menschen stürben, betonte Mogge.

International wurde die Einigung zwischen Israel und der Hamas begrüßt. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs äußerten die Hoffnung, dass die Waffenruhe Bestand habe. Israels Präsident Herzog nannte die Entwicklung "historisch" und erklärte auf der Plattform X, das Abkommen biete die Chance, Wunden zu heilen. US-Präsident Trump verdiene für "seine herausragende Führungsrolle" bei der Vermittlung den Friedensnobelpreis.

Erleichterung im Gazastreifen und bei den Angehörigen der Geiseln

Angehörige der israelischen Geiseln reagierten erleichtert. Das "Forum der Geisel- und Vermisstenfamilien" betonte jedoch, der Kampf sei erst vorbei, wenn die letzte Geisel zurückgekehrt sei. Die Angehörigen forderten die israelische Regierung auf, das verhandelte Abkommen mit der Hamas unverzüglich zu genehmigen. Jede Verzögerung könne schwerwiegende Folgen für die Geiseln haben. Im Gazastreifen feierten Menschen die Einigung Korrespondentenberichten zufolge auf den Straßen.

Hamas meldet neue israelische Angriffe

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz hat Israel allerdings auch nach Bekanntgabe der Einigung wieder Ziele im Gazastreifen angegriffen. In Gaza-Stadt soll es Explosionen gegeben haben. Ein Armee-Sprecher warnte die Bevölkerung laut einem Bericht der Zeitung "Times of Israel" davor, in den nördlichen Teil des Gazastreifens zurückzukehren. Das Gebiet sei weiterhin Kampfzone und eine Rückkehr "extrem gefährlich".

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.