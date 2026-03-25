Gegen den früheren Rothschild-Bank-Angestellen Fabrice Aidan laufen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Epstein-Akten - nun wurde auch die Bank durchsucht. (picture alliance / Hans Lucas / VÃ©ronique Tournier)

Hintergrund sind Ermittlungen gegen den französischen Diplomaten Fabrice Aidan, der früher bei der Privatbank gearbeitet hat. Er soll vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben haben. Die Rothschild-Bank teilte mit, sie arbeite mit den Ermittlern zusammen. Aidan hatte zeitweise auch einen Posten bei den Vereinten Nationen. Das französische Außenministerium leitete wegen der Vorwürfe ein Disziplinarverfahren ein.

Das US-Justizministerium hatte im Dezember Millionen Dokumente zum Fall des Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. In mehreren Ländern wird seitdem gegen Politiker und hochrangige Diplomaten wegen Bestechlichkeit ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.