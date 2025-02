Ein 18-jähriger russischer Staatsbürger soll einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Er wurde nun in Brandenburg festgenommen. (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)

Dabei wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin ein sprengstoffähnlicher Gegenstand entdeckt. Das Mehrfamilienhaus sei evakuiert worden.

Die Polizei hatte den jungen Russen am Berliner Flughafen festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Er soll nach Angaben der Behörden einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Ziel sollte nach Medienberichten die israelische Botschaft sein.

