Die Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana (AFP / MAXIME SCHMID)

Bei einigen Opfern handle es sich um Touristen, teilte der Chef der Walliser Kantonspolizei auf einer Pressekonferenz mit. Die Behörden gehen derzeit von einem Unglück aus. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Das Feuer war während einer Silvester-Party am frühen Morgen in der Kellerbar ausgebrochen. In Medien hieß es, möglicherweise sei der Brand durch Pyrotechnik ausgelöst worden.

Die Verletzten wurden in Kliniken in mehreren Landesteilen der Schweiz gebracht. Zehn Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Kantonsregierung verhängt "besondere Lage"

Die Kantonsregierung verhängte die - wie es in der Schweiz heißt - "besondere Lage". Damit können bestimmte Maßnahmen eingeleitet werden, um die Folgen der Brandkatastrophe zu bewältigen. Bundespräsident Parmelin verschob seine für den Mittag geplante Neujahrsansprache.

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten.

