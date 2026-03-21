Iran-Krieg

Wie die "Jerusalem Post" berichtete, war die Wüstenstadt Dimona Ziel der Attacke. In deren Nähe befindet sich den Angaben zufolge ein Atomreaktor. Zuvor meldete der Iran seinerseits einen Angriff auf die Atomanlage Natans. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, Natans sei nicht angegriffen worden.
Der Chef der Atomenergiebehörde, Grossi, rief die Kriegsparteien zu militärischer Zurückhaltung in der Umgebung von Atomanlagen auf. Es gelte, jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.