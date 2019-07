Mit modernen Infrastruktur-Konzepten wollen die Stadtplaner dem drohenden Kollaps in den Städten vorbeugen und den Streit unter den Verkehrsteilnehmern schlichten. Doch was sehen die Pläne vor? Wie können die verschiedenen Interessen von Fußgängern, Rad- und Autofahrern und nun auch der E-Scooter-Fahrer unter einen Hut gebracht werden? Welche Rolle spielt der ÖPNV in den Ballungsräumen der Zukunft?

Diesen Fragen wollen wir nachgehen und von Verantwortlichen erfahren, mit welchen innovativen Ideen und Plänen die angespannte Situation auf den Straßen in den Griff zu bekommen ist.

Auch Ihre Meinung ist gefragt. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie als Verkehrsteilnehmer machen.

Gesprächsgäste:

Anika Meenken , VCD – Verkehrsclub Deutschland e.V.

, VCD – Verkehrsclub Deutschland e.V. Roland Stimpel , Geschäftsführender Vorstand Fuß e.V., Fachverband Fußverkehr Deutschland

, Geschäftsführender Vorstand Fuß e.V., Fachverband Fußverkehr Deutschland Prof. Heiner Monheim , Geograph, Stadtplaner, Verkehrsexperte

, Geograph, Stadtplaner, Verkehrsexperte Gunnar Polzin , Senat für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

, Senat für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen Jan Giersberg, Stadtwerke Bamberg

Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de