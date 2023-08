Putsch im Niger

ECOWAS-Staaten bereiten Aufbau einer Truppe für mögliche Militärintervention vor

In der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS laufen die Vorbereitungen zur Zusammenstellung von Streitkräften für eine mögliche Militär-Intervention im Niger an. Im Niger versammelten sich derweil laut der Nachrichtenagentur AFP tausende Befürworter des Putsches in dem Land.

11.08.2023