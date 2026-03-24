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Wie das Staatsfernsehen berichtete, wurde der ehemalige Brigadegeneral der Revolutionsgarden, Solghadr, zum Generalsekretär des Gremiums ernannt. Zuletzt war er führendes Mitglied des sogenannten Schlichtungsrats, einem einflussreichen Schiedsorgan im iranischen Machtapparat. Solghadr tritt die Nachfolge des vorherigen Leiters Laridschani an, der in der vergangenen Woche bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war.

Der Nationale Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium des Landes für strategische Entscheidungen, die in Abstimmung mit dem obersten geistlichen Führer getroffen werden. Dabei geht es etwa auch um Fragen der Landesverteidigung.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.