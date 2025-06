Österreich

Bei den Schüssen an einer Grazer Schule sind mehrere Menschen getötet worden. (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)

Der 21-Jährige Angreifer hatte am Vormittag in zwei Klassenzimmern das Feuer eröffnet. Bei den Todesopfern handelt es sich um Schüler und eine Lehrkraft. Wie die Behörden mitteilten, hat der ehemalige Schüler die beiden verwendeten Waffen - eine Lang- und eine Kurzwaffe - legal besessen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der Täter habe früher selbst das Gymnasium besucht, verließ die Schule aber vorzeitig ohne Abschluss, erklärte Innenminister Karner. Alles Weitere zu seinem möglichen Motiv sei Spekulation.

An der Schule waren mehr als 160 Rettungskräfte waren im Einsatz. Unverletzte Schüler und ihre Eltern wurden in umliegenden Hallen untergebracht und von Kriseninterventionsteams betreut. Bei der Schule handelt es sich um ein sogenanntes Bundes-Oberstufenrealgymnasium. An solchen Schulen sind Schülerinnen und Schüler in der Regel 14 Jahre und älter.

Kanzler Stocker spricht von "nationaler Tragödie"

Österreichs Bundeskanzler Stocker (ÖVP) schrieb auf X: "Der Amoklauf an einer Schule in Graz ist eine nationale Tragödie, die unser gesamtes Land tief erschüttert. Durch diese unfassbare Tat wurden Jugendliche plötzlich aus dem Leben gerissen, das sie noch vor sich hatten." Es gebe keine Worte für den Schmerz und die Trauer. Stocker machte sich nach Bekanntwerden auf dem Weg zum Tatort.

Die Regierung in Wien kündigte eine dreitägige Staatstrauer an; die Flaggen an öffentlichen Gebäuden werden auf Halbmast gesetzt.

Merz und Steinmeier äußern sich betroffen

Bundeskanzler Merz, Bundespräsident Steinmeier und auch die Europäische Kommission sprachen den Opfern und ihren Familien ihr tiefes Beileid aus. In einem Kondolenzschreiben von Steinmeier hieß es, es sei bestürzend, wie viele unschuldige Menschen bei der Gewalttat ihr Leben verloren hätten. "Ihre deutschen Nachbarn sind im Herzen bei Ihnen", schrieb Steinmeier.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb bei BlueSky, ihre Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. "Schulen sind Symbole für Jugend, Hoffnung, und Zukunft. Es ist schwer zu ertragen, wenn Schulen zu Orten von Tod und Gewalt werden."

Diese Nachricht wurde am 10.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.