50 Jahre deutsche UNO-Mitgliedschaft

Ehemaliger UNO-Botschafter sieht Deutschland als wichtiges Mitglied

Der ehemalige Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wittig, hat Deutschland als wichtiges und verlässliches Mitglied der Vereinten Nationen bezeichnet. Deutschland sei der zweitgrößte Beitragszahler und nehme an den Friedensmissionen teil. In New York wird heute das 50. Jubiläum der deutschen Mitgliedschaft in der UNO gefeiert.

18.09.2023