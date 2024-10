Logo der Firma McDonalds (picture alliance/imageBROKER/Kurt Möbus)

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb ein Mensch, fast 50 weitere sind erkrankt. Zehn von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Fälle traten in Filialen in zehn Bundesstaaten auf, hauptsächlich in Colorado und Nebraska.

Alle Betroffenen gaben an, vor Ausbruch der Erkrankung bei McDonald's gegessen zu haben, die meisten nannten explizit den "Quarter Pounder". Der Verkauf des Burgers wurde vorsorglich gestoppt. Die CDC untersucht, ob frische Zwiebeln oder Rinderhackfleisch die Ursache für die Infektionen sein könnten. Der Aktienkurs des Unternehmens brach deutlich ein.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.