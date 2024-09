Keine Entwarnung

Ein Toter bei Hochwasser in Tschechien (Petr David Josek/AP/dpa)

Insgesamt bleibt die Lage in den Ländern weiter angespannt.

Grenzregion besonders betroffen

In Tschechien mussten Tausende in den betroffenen Regionen des Landes evakuiert werden. Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden. Als besonders dramatisch gilt die Lage in der Grenzregion zwischen Tschechien und Polen. Das Gebiet ist von den schlimmsten Überflutungen seit drei Jahrzehnten betroffen. Die tschechische Regierung will heute über Nothilfen für die Bevölkerung entscheiden.

Die Stadt Krnov rund 240 Kilometer östlich von Prag wurde gestern fast vollständig überschwemmt. Der stellvertretende Bürgermeister Binar sagte der Agentur CTK zufolge, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es zu spät gewesen. Die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997.

Gefahr von Dammbrüchen in Österreich

Für Österreich sind erneut starke Niederschläge vorhergesagt, es besteht die Gefahr weiterer Dammbrüche. In St. Pölten ist bereits ein Damm gebrochen, die Gemeinde richtete Notunterkünfte ein. An einem Stausee des Donau-Zuflusses Kamp wurden Hochwasserklappen geöffnet, um einen Teil der Wassermassen kontrolliert ablaufen zu lassen.

Im besonders betroffenen Bundesland Niederösterreich werden die 25.000 Einsatzkräfte mittlerweile von rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten unterstützt. Bundeskanzler Nehammer sagte nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes gestern, er rechne erst in der Mitte der kommenden Woche mit Entspannung.

Polnische Regierung sagt Hilfe zu

In Polen wurde die Kleinstadt Klotzko nach dem Bruch eines Staudamms von einer Flutwelle erfasst.Bürgermeister Piszko sagte der Nachrichtenagentur PAP, die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6,84 Meter. Üblich ist ein durchschnittlicher Wasserstand von etwa einem Meter, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Auch in Breslau gilt jetzt offiziell ein Hochwasseralarm. In Teilen der überfluteten Gebiete ist die Stromversorgung unterbrochen, stellenweise gibt es Probleme mit dem Mobilfunk. Die polnische Eisenbahn PKP stellte wegen der Überschwemmungen im Süden des Landes die Zugverbindungen mit dem Nachbarland Tschechien ein.

Ministerpräsident Tusk wiederholte seinen Appell, den Aufrufen zu Evakuierungen Folge zu leisten. Er sagte den von der Flut Geschädigten finanzielle Hilfen zu. Seine Regierung werde dazu auch Unterstützung bei der EU beantragen, schrieb Tusk auf X. Das polnische Kabinett kommt zu einer Krisensitzung zusammen, um über die Ausrufung des Katastrophenzustands zu beraten.

(Stand 10.30 Uhr)

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.