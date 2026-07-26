Polizeieinsatz

Vorfall am Rande des Christopher Street Day in Berlin (dpa / Fabian Sommer)

Zahlreiche Polizeikräfte sowie Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr seien im Einsatz. Es werde mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen gefahndet. Man wisse momentan jedoch noch nichts über Motivlagen, die Person des Täters oder Ähnliches. Die Polizei prüft zudem, ob auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Es sei Bestandteil der Ermittlungen, ob es eine zweite Tatphase gegeben habe, hieß es. Zeugen hatten demnach auch von Stichverletzungen berichtet.

Der Berliner Stadtentwicklungssenator Gaebler erklärte, man könne im Moment noch nichts dazu sagen, ob es Hinweise für einen politischen oder kriminellen Hintergrund gebe. Es sei aber auch besser, nicht zu spekulieren, betonte der SPD-Politiker.

Wegner nach CSD-Vorfall in Berlin: "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft"

Der Regierende Bürgermeister Wegner von der CDU sprach nach dem Vorfall von einem -Zitat- "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft". Nach einem friedlichen und bunten CSD sei die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert worden.

Der Christopher Street Day wurde vorzeitig beendet. Die Menschen sind aufgefordert, den Bereich Tiergarten zu meiden. Dort hatten Hunderttausende unter dem Motto "Haltung ist hot" den CSD gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.