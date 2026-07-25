Polizeieinsatz

Ein Toter und mehrere Verletzte beim CSD in Berlin - Fahrzeug soll in die Menschenmenge gefahren sein

Beim Christopher Street Day in Berlin ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, als ein Lieferwagen in die Feiernden fuhr. Es gebe im Großen Tiergarten etwa 15 Verletzte, einige von ihnen schwer, sagte ein Sprecher.