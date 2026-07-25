Polizeieinsatz
Ein Toter und mehrere Verletzte beim CSD in Berlin - Fahrzeug soll in die Menschenmenge gefahren sein

Beim Christopher Street Day in Berlin ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, als ein Lieferwagen in die Feiernden fuhr. Es gebe im Großen Tiergarten etwa 15 Verletzte, einige von ihnen schwer, sagte ein Sprecher.

    Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Polizei auf einer nächtlichen Straße.
    Einsatzkräfte der Polizei beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)
    Zahlreiche Polizeikräfte sowie Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr seien im Einsatz. Es werde mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen gefahndet.
    Der CSD wurde vorzeitig beendet. Die Menschen sind aufgefordert, den Bereich Tiergarten zu meiden. Dort hatten Hunderttausende unter dem Motto "Haltung ist hot" den Christopher Street Day gefeiert.
    Die jährlich organisierten CSD-Kundgebungen erinnern an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York stürmte. Es folgten tagelange Zusammenstöße mit Aktivsten, die als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung gelten.
    Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.