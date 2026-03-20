Laut Vorbereitungsgruppe für die Kunstaktion plant der Musiker Jan Stephan Werner intakte Orgelpfeifen aus der zerstörten Orgel der Kirche in eine neue Raummusik zu integrieren. Damit wolle er die Folgen des Unfalls künstlerisch aufgreifen. Werner, der auch Professor der Folkwang Universität der Künste Essen ist, setzte sich in einem Auswahlverfahren gegen sechs weitere künstlerische Entwürfe durch. Die Elisabethkirche liegt im Zentrum von Kassel. Zu den traditionellen documenta-Begleitausstellungen kommen meist tausende Besucher.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.