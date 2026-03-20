Kassel
Eingestürzte Kirche wird zur Klanginstallation für documenta 2027

Vor rund drei Jahren ist die Elisabethkirche in Kassel durch einen Dacheinsturz schwer beschädigt worden. Jetzt soll sie zu einem künstlerischen Klangraum während der Weltkunstausstellung documenta 2027 werden.

    Blick auf die Empore mit der beschädigten Orgel in der Elisabethkirche in Kassel,;mehrere Pfeifen sind abgeknickt.
    Der Innenraum der Elisabethkirche in Kassel mit der durch den Dacheinsturz im November 2023 zerstörten Orgel (picture alliance / epd-bild / Andreas Fischer)
    Laut Vorbereitungsgruppe für die Kunstaktion plant der Musiker Jan Stephan Werner intakte Orgelpfeifen aus der zerstörten Orgel der Kirche in eine neue Raummusik zu integrieren. Damit wolle er die Folgen des Unfalls künstlerisch aufgreifen. Werner, der auch Professor der Folkwang Universität der Künste Essen ist, setzte sich in einem Auswahlverfahren gegen sechs weitere künstlerische Entwürfe durch. Die Elisabethkirche liegt im Zentrum von Kassel. Zu den traditionellen documenta-Begleitausstellungen kommen meist tausende Besucher.
    Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.