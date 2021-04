Die Bundesregierung hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Dieses sieht erstmals eine sogenannte, bundeseinheitliche Notbremse vor. Diese soll gelten, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert von Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen über 100 liegt - das betrifft aktuell mehr als die Hälfte aller deutschen Landkreise. Das abgeänderte Infektionsschutzgesetz soll nun in einem beschleunigten Verfahren Bundestag und Bundesrat passieren.

(IMAGO / IPON)Spahn: "Was wir vor zwei Wochen nicht entschieden haben, rächt sich jetzt"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert für eine schnelle Umsetzung der geplanten "Corona-Notbremse". Die Lage auf den Intensivstationen sei ernst, Ausgangssperren "verhältnismäßig und möglich".

Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Besonders die Maßnahmen zu Ausgangssperren sind stark umstritten.

Geplante Regelungen bei einer Inzidenz von 100:

private Treffen eines Haushaltes mit einer weiteren Person - ohne Kinder insgesamt maximal fünf Personen

- ohne Kinder insgesamt maximal fünf Personen nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21.00 bis 5.00 Uhr, mit nur wenigen Ausnahmen wie medizinische Notfälle oder Wege zur Arbeit, nicht aber Abendspaziergänge

von 21.00 bis 5.00 Uhr, mit nur wenigen Ausnahmen wie medizinische Notfälle oder Wege zur Arbeit, nicht aber Abendspaziergänge Zusammenkommen bei Todesfällen : höhstens 15 Personen

: höhstens 15 Personen Schließung der meisten Läden, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie der Gastronomie

der meisten Läden, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie der Gastronomie Sport : erlaubt ist nur kontaktloser Individualsport allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands (Ausnahme: Wettkampf- und Traingsbetrieb für Berufs- und Leistungssportler)

: erlaubt ist nur kontaktloser Individualsport allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands (Ausnahme: Wettkampf- und Traingsbetrieb für Berufs- und Leistungssportler) Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt

Zwecken sind untersagt ab einer Inzidenz von 200: Schulschließungen

Liegt die Inzidenz unter 100, können die Länder wie bisher selbst entscheiden, und zwar gemäß den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenzen.

Was regelt das Infektionsschutzgesetz?

Das Infektionsschutzgesetz regelt bundesweit, wie ansteckende Krankheiten zu bekämpfen sind. Es trat am im Jahr 2001 in Kraft und regelt seither, welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung oder Tod und welche labordiagnostischen Nachweise von Erregern meldepflichtig sind.

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde das Infektionsschutzgesetz erstmals geändert und gibt dem Bund seitdem bereits weitreichende Spielräume zur Pandemiebekämpfung. Der Bundestag stellte damals die "epidemische Lage nationaler Tragweite" fest und gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Basis des Infektionsschutzgesetzes zum Beispiel die Möglichkeit, Preise für wichtige Medizinprodukte festzusetzen, deren Ausfuhr zu verhindern sowie Vorschriften für Krankenhäuser und Apotheken "zur Aufrechterhaltung der gesundheitlichen Versorgung" zu erlassen.

Vor allem steht im Infektionsschutzgesetz aber bisher, dass die Bundesländer über Verordnungen Corona-Regeln festlegen dürfen. Weil diese häufig Grundrechte berühren, wurde das Gesetz im November 2020 erneut geändert und präzisiert, um die Einschränkungen rechtlich besser abzusichern. In dem neu entworfenen Paragrafen 28a sind seitdem 17 mögliche Corona-Maßnahmen von der Maskenpflicht bis hin zu Ausgangsbeschränkungen aufgelistet, die die Länder ergreifen können. Grundrechtseinschränkungen werden zudem an Inzidenzen gebunden, also an die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Kritierien, in welchem Fall welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wurden aber nicht festgelegt.

(dpa-Bildfunk / Bernd Thissen)Worum es bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im November 2020 ging

Das Infektionsschutzgesetz regelt seit November 2020 auch, welche Grundrechtseinschränkungen zur Eindämmung von Pandemien zulässig sind. Ein Überblick.



Wie schnell kann das Gesetz geändert werden?

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist vom Kabinett am 13. April auf den Weg gebracht worden. Die Gesetzesvorlage soll in einem beschleunigten Verfahren vom Bundestag beschlossen werden - dazu ist eine Zweidrittelmehrheit nötig - und dann den Bundesrat passieren, all das innerhalb von zwei Wochen. Die Bundesregierung stuft es aber als nicht zustimmungspflichtig in der Länderkammer ein. Somit müsste der Bundesrat einen Einspruch beschließen, um das Gesetz aufzuhalten. Das sieht unter anderem Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisch. Dadurch seien viele Dinge "nicht ausreichend geklärt", und es werde "auch mit unscharfen juristischen Formulierungen gearbeitet", sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.

Thorsten Frei (CDU), Unionsfraktions-Vize im Bundestag, hatte schon im März im Dlf darauf verwiesen, für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes werde man - wenn auch nicht zwingend eine Zustimmung - in jedem Fall die Beteiligung des Bundesrates brauchen. Regelungen ganz ohne die Länder werde es nicht geben.

(picture alliance/dpa/AFP POOL/John Macdougall)Kommentar: Weckruf an die Bevölkerung Beim verschärften Infektionsschutzgesetz geht es der Bundesregierung vor allem um ein Zeichen an die Bevölkerung, kommentiert Gudula Geuther. Das Gesetz soll ein Weckruf an uns sein, die Pandemie noch ernster zu nehmen.

Welche Änderungsvorschläge sind diskutiert worden?

Um die Corona-Regeln bundesweit zu vereinheitlichen und dem Bund dafür mehr Kompetenzen einzuräumen, lagen bereits zwei Varianten für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf dem Tisch.

Vorschlag der Kanzlerin: konkrete Regeln im Gesetz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am 28. März 2021 in der ARD-Talkshow "Anne Will" erklärt, wenn die Länder nun nicht die nötigen Maßnahmen ergriffen, könnte der Bund tätig werden. Eine Möglichkeit sei es, das Infektionsschutzgesetz zu ändern "und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen". Laut Deutschlandfunk-Rechtsexpertin Gudula Geuther meinte die Kanzlerin damit offenbar eine Art Stufenplan, den der Bund vorgeben würde. Länder und Kreise würden per Infektionsschutzgesetz zu bestimmten Einschränkungen verpflichtet, indem in das Gesetz konkret reingeschrieben würde, welche Kriterien - etwa eine bestimmte Inzidenz, eine bestimmte Zahl belegter Intensivbetten oder auch eine bestimme Impfquote - welche Maßnahmen nach sich ziehen müssen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte kurz nach der Sendung deutlich gemacht, dass er das für den richtigen Weg hält.

Die Einigung zwischen Bund und Ländern auf verbindliche Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes - bei einer Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 - folgt wohl diesem Weg. Vizekanzler Olaf Scholz sagte in Berlin, entsprechende Vorgaben sollen im Infektionsschutzgesetz verankert werden.

(dpa / Soeren Stache)"Es muss im Bundestag und in den Parlamenten entschieden werden"

Die Linken-Fraktion fordert in der Corona-Pandemie mehr Entscheidungsgewalt für das Parlament. Man müsse wegkommen von Bund-Länder-Beschlüssen, so Fraktionschefin Mohamed Ali im Dlf.

Vorschlag von CDU-Abgeordneten: Bund erlässt Verordnungen

Auf einen anderen Weg zielt die Initiative der CDU-Abgeordneten Norbert Röttgen, Johann Wadephul und Yvonne Magwas ab. Sie wollen die Bundesregierung ermächtigen, wie die Länder Rechtsverordnungen erlassen zu dürfen. Auch dann könnte der Bund selbst Corona-Beschränkungen verhängen, sie würden aber nicht schon im Gesetz formuliert, sondern eben über Verordnungen erlassen. In das Infektionsschutzgesetz müsste aber die Verordnungskompetenz der Bundesregierung neu aufgenommen werden, die bisher nur den Bundesländern zusteht. Die Abgeordneten schlagen vor, dass die Bundesregierung zuerst eine Verordnung erlassen können soll - etwa ab einer bestimmten Inzidenz Geschäfte zu schließen. Da, wo der Bund dies nicht tut, sollen die Länder ihre Verordnungen erlassen können. Die Initiative wird von mehr als 50 Unionsabgeordneten unterstützt.

(dpa / pciture alliance / Jens Krick )Röttgen: Bund muss bundeseinheitliche Maßnahmen regeln

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen plädiert dafür, dass der Bund mehr Rechte zur Eindämmung der Corona-Pandemie bekommt. Die Ministerpräsidentenkonferenz als alleiniges Instrument habe ausgedient, sagte er im Dlf.

Die Frage wäre noch, ob der Bundestag dieser Verordnungskompetenz einmalig zustimmt und dann nicht mehr beteiligt wird - was eine Entmachtung des Parlaments darstellen würde. Oder ob im Gesetz festgelegt wird, dass der Bundestag neuen Verordnungen der Bundesregierung jedes Mal zustimmen muss. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, hatte im Deutschlandfunk die zweite Variante zur Bedingung für eine Zustimmung der SPD gemacht.

Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte im Deutschlandfunk, eine Möglichkeit sei auch, bestimmte Standardmaßnahmen in das Infektionsschutzgesetz reinzuschreiben, die Ausführung dann aber über Verordnungen zu regeln. Nach seinem Eindruck sei eine Verordnungskompetenz des Bundes notwendig. Auch Mützenich betonte, hier müsse der Bundestag mitentscheiden.

Einem Bericht des "Spiegel" zufolge enthält der Gesetzentwurf bundesweit verbindliche Maßnahmen sowie die neue Kompetenz für die Bundesregierung, Rechtsverordnungen zu erlassen - mit Zustimmung des Bundesrates.

Was spricht gegen eine Gesetzesänderung?

Einige SPD-geführte Länder wehren sich gegen den Vorwurf, sich nicht an die bei den Bund-Länder-Konferenzen vereinbarten Regeln zu halten. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und ihr Amtskollege aus Niedersachsen, Stehan Weil, halten eine Gesetzesänderung bislang nicht für nötig. "Ich bin wirklich inzwischen ziemlich verärgert", sagte Dreyer. "Wir haben im Moment alle Instrumente, die man braucht. Wir wenden sie in Rheinland-Pfalz auch absolut konsequent an."

Helmut Holter (Die Linke), Kultusminister in Thüringen, äußerte sich besorgt über den Vorstoß zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. "Meine Sorge ist, dass der Bund den Ländern die Entscheidungshoheit entzieht und die Länder zu Ausführenden werden und die Mitsprache der Länder stark minimiert wird oder ganz entfällt", sagte Holter im Deutschlandfunk. Eine Mitsprache der Länder müsse bleiben. Der viel kritisierte Flickenteppich der Corona-Regeln lasse sich nicht vermeiden, weil das Infektionsgeschehen sich von Landkreis zu Landkreis stark unterscheide. Er erwarte nun zumindest Planungssicherheit: Neue Regeln müssten mindestens bis zu den Sommerferien Bestand haben.

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte den vorliegenden Gesetzesentwurf: Die FDP werde dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung in dieser Form nicht zustimmen. Die Antwort auf die die Pandemie könne nach einem Jahr nicht der erneute Lockdown und Stillstand sein: "Es gibt Hygienekonzepte, die erprobt werden. Wir haben die Möglichkeit zu testen und dann testbasiert auch Eröffnungen verantwortungsvoll durchzuführen – all das reflektiert dieser vorliegende Gesetzentwurf leider nicht".

(dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)Lindner (FDP) kritisiert Pandemiepolitik des "Stillstands"

Christian Lindner hat sich gegen die geplanten Neuerungen des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen. Was in der ersten Phase der Pandemie richtig war, sei nach über einem Jahr zu wenig, sagt der FDP-Chef.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien verfassungsrechtlich fragwürdig und teilweise nicht einmal epidemiologisch wirksam, sagte Lindner. "Ich denke dabei an die nächtliche Ausgangssperre." Diese sei bis auf wenige Ausnahmefälle unverhältnismäßig.

Auch die AfD lehnt die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab. "Wir halten es für verfassungsrechtlich sehr bedenklich", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Detlev Spangenberg. Dazu werde auch noch der Bereich Recht seiner Fraktion ausführlich Stellung nehmen. Die Gesetzesänderung sei ohne weiteres gar nicht durchführbar, sagte Spangenberg im Deutschlandfunk. Auch aus medizinischer Sicht machten die geplanten Änderungen keinen Sinn, so der AfD-Politiker.

(ZB/Soeren Stache)Bund-Länder-Kompetenzen - Interview Thorsten Frei, Unionsfraktions-Vize

Thorsten Frei (CDU) kann sich vorstellen, dass das Infektionsschutzgesetz so nachgeschärft wird, dass es stärkere "Wenn - dann"-Regelungen" gibt.

Der Staatsrechtler Uwe Volkmann warnte im Dlf vor verfassungsrechtlichen Fallstricken, sollte ein geändertes Infektionsschutzgesetz Maßnahmen in der Pandemie noch konkreter festlegen: Gegen konkrete Maßnahmen, einmal in Gesetzesform gegossen, gebe es - anders als bei Verordnungen des Gesundheitsministeriums - keinen Rechtsschutz mehr, außer vor dem Bundesverfassungsgericht, erklärte er im Deutschlandfunk. Außerdem sei jede einzelne Maßnahme auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen. In der Vergangenheit seien schon mehrere Ausgangssperren von deutschen Gerichten eben deswegen kassiert worden.

Der theoretische Pysiker und Corona-Modellierer Kai Nagel hob im Deutschlandfunk hervor, dass eine nächtliche Ausgangssperre nur kurzfristig wirke. Mittelfristig bringe sie aber nicht sehr viel, da die Menschen ihre privaten Verabredungsroutinen dann eben entsprechend anpassen würden, um die Regelungen zu umgehen. Effektiver sei ein vollständiges Verbot privater Kontakte in Innenräumen, auch wenn das sehr hart klinge.

Mit solchen Verboten seien Großbritannien und Portugal erfolgreich gewesen: "Es ist tatsächlich so, wenn man dieses Verbot von privaten Besuchen macht, dann geht das rasend schnell nach unten, also dann dauert es vielleicht drei Wochen, und dann sind wir in gutem Bereich."

(picture alliance / Jonas Güttler)Modellierer "Ausgangssperren bringen mittelfristig nicht sehr viel"

Die Ausgangssperre reiche als Maßnahme gegen die Virus-Ausbreitung mittelfristig nicht aus, sagte der Modellierer Kai Nagel. Effektiver sei ein vollständiges Verbot privater Kontakte in Innenräumen.

Ungeschützte Kontakte dürfe es auf keinen Fall in Innenräumen geben, betonte Kai Nage. Um dies zu vermeiden, empfehle sich ein Baukastensystem, mit dem verschiedene Maßnahmen kombiniert werden könnten – in Büros, Schulen und bei privaten Treffen: Reduzierung von Personen in Innenräumen, verbindliche Tests, Impfungen und Maskentragen.

Dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gehen die geplanten Verschärfungen der Maßnahmen nicht weit genug. Zwar seien Ausgangssperren sinnvoll, weil sich dadurch die Zahl der abendlichen Kontakte in Innenräumen reduzieren lasse, sagte Karl Lauterbach im Deutschlandfunk. Auch die Testung in den Betrieben halte er für richtig. Doch weitere Änderungen würden dringend benötigt, um den R-Wert bei Corona-Variante B117 zu senken.

(dpa / picture alliance / Michael Kappeler)Lauterbach (SPD): "Befürchte, dass das Gesetz nicht ausreichen wird"

Die geplante "Notbremse" im Infektionsschutzgesetz sei wichtig, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Dennoch werde das Gesetz wohl nicht ausreichen, um den R-Wert unter 1 zu senken.

