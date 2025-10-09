Es könnte bald einen Waffenstillstand im Gazastreifen geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Shabtai Gold)

Die "Times of Israel" meldet unter Berufung auf das Büro von Premier Netanjahu, eine Waffenruhe im Gazastreifen werde erst in Kraft treten, wenn die israelische Regierung die Vereinbarung mit der Hamas offiziell abgesegnet habe. Die Unterzeichnung könnte dann möglicherweise am Sonntag stattfinden. Ägyptens Präsident al-Sisi lud US-Präsident Trump dazu ein; dieser sagte, er werde versuchen zu kommen.

Unterhändler der israelischen Regierung und der Hamas hatten gestern Abend in Ägypten dem ersten Schritt des Plans zugestimmt. Nach Angaben Trumps sollen die israelischen Geiseln am Montag oder Dienstag aus der Gefangenschaft der Hamas freikommen. Das Abkommen sieht zudem die Freilassung rund 2.000 palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sowie eine Waffenruhe vor, deren Beginn aber noch unklar ist. Außerdem sollen sich die israelischen Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückzuziehen.

International wurde die Vereinbarung begrüßt. Bundeskanzler Merz sagte, die Entwicklung "mache Mut". In Israel und im Gazastreifen gingen jubelnde Menschengruppen auf die Straßen.

