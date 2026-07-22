Bundesfinanzministerium

Angaben des Bundesfinanzministeriums zufolge reduzierten sie sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Milliarden Euro auf nur noch 6,8 Milliarden. Die Tabaksteuer war zum Jahresbeginn um 15 Cent pro 20er-Packung Zigaretten erhöht worden. Die Bundesregierung plant für den Zeitraum bis 2030 weitere, deutliche Steuererhöhungen. Sie begründet dies mit dem Gesundheitsschutz und der angespannten Haushaltslage.
Die Entwicklung zeigt nach Auffassung der Tabaklobby, dass die Belastungsgrenze des legalen Marktes erreicht sei. Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) warnt deshalb vor weiteren Steuererhöhungen.
Hauptgeschäftsführer Mücke bezeichnete entsprechende Pläne der Bundesregierung als "finanzpolitischen Wahnsinn". Der Preis einer Zigarettenschachtel könnte bis 2030 auf fast 12 Euro steigen.
Hauptgeschäftsführer Mücke bezeichnete entsprechende Pläne der Bundesregierung als "finanzpolitischen Wahnsinn". Der Preis einer Zigarettenschachtel könnte bis 2030 auf fast 12 Euro steigen.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.