Rheinland-Pfalz

Bundespräsident Frank-Walter bei der Veranstaltung im Hambacher Schloss. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Die vielen Menschen in Vereinen, Initiativen und Projekten ließen durch ihren Einsatz nicht zu, dass Deutschland schlechtgeredet werde, sagte der Bundespräsident zu Beginn der Feierlichkeiten. "Überlassen wir das Vermächtnis des Hambacher Festes nicht jenen, die unsere Demokratie verachten", forderte Steinmeier. "Das wäre Verrat an unserer Geschichte." Die Ehrenamtlichen, die sich für die Demokratie in Deutschland einsetzten, lobte er als "Bessermacher, nicht Besserwisser".

Das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße gilt als eine Wiege der Demokratie. Beim Hambacher Fest hatten damals zehntausende Menschen Freiheit, nationale Einheit sowie Bürgerrechte und Pressefreiheit eingefordert. Seit 2022 wird dort alle zwei Jahre die Feier "1832. Das Fest der Demokratie" veranstaltet.

Bereits gestern hatte der Bundespräsident im Schloss den diesjährigen "Hambacher Freiheitspreis" an den polnischen Verfassungsrechtler und früheren Justizminister Adam Bodnar verliehen. Steinmeier würdigte Bodnar in seiner Laudatio als leidenschaftlichen Kämpfer für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Zudem wandte er sich gegen Versuche, die deutschen Nationalfarben politisch zu vereinnahmen

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.