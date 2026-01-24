Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis. (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

Einen Tag nach einem ICE-Einsatz gegen einen Vater und seine zweijährige Tochter in Minneapolis wurde das Mädchen wieder zu seiner Mutter gebracht. Ein Gericht hatte es ICE untersagt, das Kind in einen anderen Bundesstaat zu bringen, dennoch war es aus Minnesota zunächst ins benachbarte Texas geflogen worden. Vater und Tochter waren zuvor im Haus der Familie in Minneapolis von ICE-Mitarbeitern abgeführt worden. Nach Angaben der Verteidigerin der Migranten handelt es sich um Einwanderer aus Ecuador, die derzeit ein Asylverfahren durchlaufen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es in Minnesota mehrere Festnahmen von Minderjährigen gegeben. Vor rund zwei Wochen war zudem in Minneapolis die 37-jährige Renee Good von einem ICE-Beamten in ihrem Auto erschossen worden. Gestern hatten in Minnesota tausende Menschen gegen das Vorgehen von ICE demonstriert. Mehrere hundert Unternehmen beteiligten sich an einem Streik. Schüler und Studenten blieben dem Unterricht fern.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.