Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte wuchs der Umsatz im April um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Inflationsbereinigt gab es ein Plus in gleicher Höhe. In den ersten vier Monaten des Jahres setzten die Einzelhändler damit 2,9 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, real gab es allerdings einen kräftigen Rückgang von 6 Prozent.

Beim Verkauf von Lebensmitteln ist der inflationsbereinigte Umsatz im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat seit 22 Monaten in Folge rückläufig. Die Statistiker sehen die Ursache in den nach wie vor hohen Preisen.

