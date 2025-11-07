Studie
Elektroautos kaum noch teurer als Verbrenner

Elektroautos in Deutschland kosten einer Erhebung zufolge kaum noch mehr als vergleichbare Verbrenner. Der Preisabstand sei im Oktober auf nur noch 1589 Euro gesunken, teilte der Verband "Center Automotive Research" mit. Man stehe kurz vor der Preisgleichheit, betonte Verbandschef Dudenhöffer.

    Ein weißes Elektroauto steht an einer Ladesäule.
    Elektroautos sind kaum noch teurer als Verbrenner - das geht aus einer neuen Untersuchung hervor. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Während die Preise für Verbrennerautos seit gut einem Jahr in etwa stabil blieben, wurden Elektroautos laut der Untersuchung um 15 Prozent günstiger. Dabei spielten zum einen höhere Rabatte eine Rolle, wie sie unter anderem Seat, BMW, Opel, Kia oder BYD einräumten. Zum anderen kämen mehr günstige Elektroautos auf den Markt wie etwa das Tesla-Einstiegsmodell Y oder der neue BMW Mini.
    Die Autobauer profitierten der Untersuchung zufolge unter anderem von Fortschritten bei der Batterietechnik und günstigeren Produktionskosten. Mit steigenden Verkaufs- und Produktionsvolumina würden die Fixkosten verbessert. Die Entwicklung in Richtung Preisgleichheit werde weitergehen - und sich Stück für Stück auch in den Zulassungsstatistiken mit steigenden Elektroautoanteilen niederschlagen.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.