Geboren in Albaniens Hauptstadt Tirana, lebte die Sängerin bis vor Kurzem in Zürich, mittlerweile wohnt sie in London. Nach ersten Aufnahmen mit einem Schweizer Jazz-Trio erarbeitete Elina Duni das Solo-Projekt "Partir", bei dem sie sich selbst am Klavier und mit der Gitarre begleitet. Ihre Affinität zur Poesie und ihr gestalterisches Gespür sind auch familiäres Erbe: Die Mutter ist Dichterin, ihr Vater Regisseur. Seit 2018 tritt Elina Duni auch im Duo mit dem englischen Gitarristen Rob Luft auf, den sie beim Jazzfestival in Montreux kennenlernte und mit dem sie inzwischen auch eine private Beziehung verbindet. Ende 2020 erschien ihr gemeinsames, in Quartett-Besetzung eingespieltes Album „Lost Ships“. Für ein Gastspiel beim letztjährigen INNtöne Festival in Österreich reisten beide mit dem britischen Schlagzeuger Corrie Dick an: ein sinnliches Konzert, das unter die Haut geht.

Elina Duni, Gesang, Electronics

Rob Luft, Gitarre, Electronics, Gesang

Corrie Dick, Schlagzeug

Aufnahme vom 15.8.2020 beim Inntöne Festival, Diersbach (Österreich)