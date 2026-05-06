Ein emiratisches Patrouillenboot in der Nähe eines Tankers, der im Golf von Oman nahe der Straße von Hormus vor Anker liegt. (Fatima Schbair/AP/dpa)

Mehrere Drohnen und Raketen seien von der Flugabwehr abgefangen worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Abu Dhabi. Das Land gehört zu den engsten Verbündeten der USA in der Golfregion.

Nach Darstellung der Regierung in Washington ist die Waffenruhe im Iran-Krieg weiter in Kraft - trotz gegenseitiger Angriffe in der Straße von Hormus. Verteidigungsminister Hegseth sagte, bei der Eskortierung von Handelsschiffen in der Meerenge handele es sich um eine zeitlich begrenzte, defensive Operation.

Am Montag hatten zwei Handelsschiffe unter Geleitschutz erfolgreich die Straße von Hormus passiert. Dabei kam es zu gegenseitigem Beschuss zwischen US-Streitkräften und der iranischen Revolutionsgarde. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf warf den USA einen Bruch der Waffenruhe vor und warnte vor einer Eskalation.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.