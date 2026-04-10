Anzeige der Kraftstoffpreise an einer Tankstelle. (picture alliance / Rene Traut)

Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilte, dauerten die Gespräche rund zwei Stunden. Ein weiteres Thema sei die generelle Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit gewesen, sagte sie. Über die Inhalte sei Vertraulichkeit vereinbart worden, hieß es weiter. Der Finanzminister werde die Punkte mit in die kommenden Gespräche innerhalb der Regierung nehmen.

Reiche weist SPD-Vorschläge zurück

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte zuvor Vorschläge der SPD zur Entlastung der Menschen zurückgewiesen. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, der Koalitionspartner sei in den vergangenen Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig seien. Das führe zu Verwirrung und helfe den Verbrauchern nicht. Die CDU-Politikerin sprach sich unter anderem gegen die von der SPD präferierte sogenannte Übergewinnsteuer aus. Sie selbst plädierte stattdessen erneut für eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale. Für die Güter- und Logistikbranche solle zudem die Dieselsteuer vorübergehend abgesenkt werden, so Reiche.

Der Spiegel: Merz wegen Reiche-Äußerungen "befremdet"

Beim Bundeskanzler kamen die Kritik Reiches an den Vorschlägen der SPD nach Informationen des ”Spiegel” nicht gut an: Merz sei deswegen "befremdet", schreibt das Nachrichtenmagazin unter Verweis auf das Umfeld des Kanzlers . Merz hatte Reiche und Klingbeil gestern aufgefordert, sich auf Vorschläge zu einigen. Sozialdemokratische Politiker hatten zuletzt neben der Übergewinnsteuer auch einen Spritpreisdeckel gefordert. Die Suche nach Entlastungen der Autofahrer sollen am Sonntag auch Thema eines Treffen der Koalitionsspitzen sein.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.