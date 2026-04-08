Inflation
Wie der Krieg im Iran alles teurer macht

Im März ist die Inflation kräftig gestiegen. Der US-Angriff auf den Iran hat die Lieferketten ins Stocken gebracht und insbesondere Öl und Gas teurer gemacht. Das hat Folgen für die Preise zahlreicher anderer Produkte.

    Eine Hand hält einen Einkaufszettel über einem Lebensmittel-Einkauf
    Falls die Energieversorgung weiter stockt, dürften die Lebensmittelpreise noch deutlicher steigen (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)
    Energie ist zwischen März 2025 und März 2026 sieben Prozent teurer geworden, so schätzt es das Statistische Bundesamt vorläufig. Insgesamt liege die Inflation bei 2,7 Prozent, Lebensmittel seien bislang aber nur 0,9 Prozent teurer geworden. Doch falls die Energiepreise weiter steigen, wird das Stück für Stück auch in anderen Branchen die Preise treiben.

    Inhalt

    Rauchwolken über Teheran am 5. April 2026
    Rauchwolken über Teheran am 5. April 2026

    Feuerpause im Iran-KriegDie vorläufige Waffenruhe lässt viele Fragen offen
    Iranische Pro-Regierungs-Demonstranten skandieren Slogans, während sie iranische Flaggen und ein Poster des Obersten Führers Chamenei halten. Sie versammeln sich nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Krieg mit den USA und Israel.
    Iranische Pro-Regierungs-Demonstranten skandieren Slogans, während sie iranische Flaggen und ein Poster des Obersten Führers Chamenei halten. Sie versammeln sich nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Krieg mit den USA und Israel.

    Zweiwöchige Waffenruhe im IranVereinbarung mit vielen Fragezeichen

    34:37 Minuten08.04.2026

    Preise steigen sofort, fallen aber erst verzögert

    Es gibt global keinen Mangel an Öl, aber weil der Iran die Straße von Hormus blockiert hatte, stockte der Transport des Öls. Zwanzig Prozent der gesamten Rohölproduktion gehen durch dieses Nadelöhr.
    Öl wird bei Problemen in der Lieferkette sofort weltweit teurer – auch wenn noch genug Vorräte vorhanden sind. „Die Händler preisen die Risiken sehr schnell ein“, sagt die Ökonomin Claudia Kemfert. Folgerichtig fiel der globale Ölpreis auch unverzüglich, als die Wiedereröffnung der Straße von Hormus verkündet wurde.
    An den Tankstellen sind die Preissenkungen allerdings noch nicht entsprechend angekommen. Auch das ist laut Kemfert nicht überraschend: Preissteigerungen würden sehr schnell an die Kunden weitergegeben – viel schneller als Preissenkungen. Das Bundeskartellamt und die Markttransparenzstelle sollten daher genau hinschauen, so Kemfert. Und die Politik sollte nach Ansicht der Ökonomin über die Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen nachdenken, wenn Unternehmen in Krisen außergewöhnliche Gewinne erzielen.
    Benzinpreise werden an einer Tankstelle angezeigt.

    Nahost

    Was der Krieg für Wirtschaft und Verbraucher bedeutet

    Nahost

    Was der Krieg für Wirtschaft und Verbraucher bedeutet

    Steigende Heizöl-, Gas- und Spritpreise, Aktien unter Druck, Verluste bei Airlines: Der Krieg in Nahost hat bereits Auswirkungen auf Wirtschaft und Verbraucher. Sollte er lang dauern, drohen gravierende Folgen, warnen Experten.
    Bad Wörishofen in Bayern, Spritpreisanzeige an einer Freien V-Markt-Tankstelle in Bad Wörishofen Unterallgäu, der Diesel kostet 2,28 Euro.

    Heizung, Essen, Auto

    Wie umgehen mit steigenden Kosten?

    Schon länger steigen die Kosten für Lebensmittel und Energie. Nun sorgt der Iran-Krieg zusätzlich für höhere Preise bei Öl, Gas und Sprit. Was bedeuten gestiegene Lebenshaltungskosten für Verbraucher? Fachleute diskutieren mit Hörerinnen und Hörern.
    Iranische Öl- und Frachtschiffe im Persischen Golf vor der vor der Straße von Hormus

    Folge des Irankriegs

    Kommt jetzt die nächste Energiekrise?

    Der Irankrieg treibt die Ölpreise seit Tagen in die Höhe. Um die Wirtschaft zu schützen, hat Deutschland die nationalen Ölreserven freigegeben. Was folgt noch auf den Ölpreisschock? Und: Lohnt es sich, wieder auf Atomenergie zu setzen?

    Zahlreiche Preise hängen von Öl und Gas ab

    Verbraucher haben die Inflation bisher vor allem an der Tankstelle gespürt. Mit etwas Verzögerung kommen die Effekte aber an vielen anderen Stellen an. Im März hat sich beispielsweise der Preis für Kerosin im Schnitt etwa verdoppelt, das treibt den Preis für Flugreisen. Für Verbraucher könnten auch die Energiekosten steigen. „Gas spielt eine große Rolle für die Strommärkte“, sagt der Ökonom Clemens Fuest. „Das heißt Energie insgesamt, also das Heizen und die Stromrechnung, könnte teurer werden, wenn Gas dauerhaft teurer wird.“
    Flugreisende warten mit ihren Koffern am Check-in im Flughafen Leipzig/Halle.
    Flugreisende warten mit ihren Koffern am Check-in im Flughafen Leipzig/Halle.

    Klimaneutrale LuftfahrtDie erhofften Lösungen heben noch lange nicht ab
    Fossile Rohstoffe nutzen wir aber längst nicht nur in der Energieversorgung. Auch in der chemischen Industrie werden Öl und Gas verarbeitet, zu Plastik, zu Kunstfasern für Textilien – und zu Düngemitteln. Wenn Dünger teurer wird, werden in der Folge auch Nahrungsmittel teurer. Bislang sind die Effekte allerdings in Deutschland gering: Nahrungsmittel sind 0,9 Prozent teurer geworden im Vergleich zu März 2025. Insbesondere ärmere Länder bekommen Versorgungsprobleme, wenn die globalen Getreidepreise steigen.
    Und nicht zuletzt steigen die Transportkosten mit dem Ölpreis an – und das schlägt auf nahezu alle Waren durch. Der steile Anstieg der Inflation im März 2026 geht direkt auf die Steigerung der Energiepreise zurück.  Wie und ob auch die Preise für andere Produkte, wie etwa Lebensmittel, in den kommenden Monaten weiter steigen, hängt auch vom Verlauf des Krieges im Iran ab.
    Dlf Audiothek

    Öl, Gas, LebensmittelWie groß ist die Inflationsgefahr?

    07:24 Minuten30.03.2026
    Ein schwarzer Tropfen Erdöl auf blauem Grund. Auf dem Tropfen ein Euro-Symbol. Der Tropfen wird von einem Tankschlauch umwickelt.
    Ein schwarzer Tropfen Erdöl auf blauem Grund. Auf dem Tropfen ein Euro-Symbol. Der Tropfen wird von einem Tankschlauch umwickelt.

    Flüssiges GoldWarum Öl immer noch Macht bedeutet

    24:23 Minuten27.03.2026
    Diese Fotomontage zeigt das Logo der CME Group auf einem Smartphone vor einem Bildschirm, der den aktuellen Aktienmarkt-Chart des Unternehmens anzeigt.
    Diese Fotomontage zeigt das Logo der CME Group auf einem Smartphone vor einem Bildschirm, der den aktuellen Aktienmarkt-Chart des Unternehmens anzeigt.

    Folgen des IrankriegsHohe Lebensmittelpreise: Schuld ist nicht nur fehlender Dünger

    06:58 Minuten17.03.2026

    Die Preise könnten sich mittelfristig wieder normalisieren

    Etwa einen Monat lang haben die USA und Israel den Iran angegriffen, bis sie sich Anfang April auf eine Waffenruhe verständigt haben. Falls diese hält und die Straße von Hormus offen bleibt, könnte das manche Preissteigerungen abfangen. Wenn der Konflikt sich nicht über Monate hinzieht, sollten sich die Energiemärkte nach ein paar Wochen wieder normalisieren, meint Fuest.
    Anfang März prognostizierte der Ökonom, dass ein Krieg von etwa einem Monat eher keine gravierenden Auswirkungen haben werde. Falls der Welthandel aber über Monate ins Stocken gerate, werde das gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben.
    Das liegt auch daran, dass manche politische Gegenmaßnahmen nur gegen temporäre Engpässe in der Energieversorgung helfen. So hat Deutschland einen Teil seiner Nationalen Ölreserve freigegeben, um die Märkte zu beruhigen. Der Effekt davon werde aber nur für eine kurze Zeit helfen, hatte unter anderem Frank Umbach vom Europäischen Cluster für Klima-, Energie- und Ressourcensicherheit (EUCERS) gesagt.
    Industrieanlagen und Schornsteine der Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) sind im Gegenlicht zu sehen.

    Ölpreisschock durch Irankrieg

    Was die Freigabe der strategischen Ölreserve bewirken kann

    Ölpreisschock durch Irankrieg

    Was die Freigabe der strategischen Ölreserve bewirken kann

    Hohe Spritpreise könnten nur der Anfang sein. Der Ölpreisschock infolge des Kriegs in Iran könnte die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. Deswegen gibt Deutschland einen Teil seiner nationalen Ölreserven frei. Ein wirkungsvolles Mittel?
    Ein Öltanker aus der Luftaufsicht auf blauem Meerwasser, umrundet von einem Schnellboot

    Gesperrte Meerenge

    Die Bedeutung der Straße von Hormus für den Welthandel

    Der Iran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus vorerst blockiert. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Verkehrsrouten für den internationalen Handel – vor allem mit Öl. Was sind die Folgen?
    Die Silhouette eines Förderturms ist vor dem Himmel zu sehen.

    Energie und Geopolitik

    Öl als Waffe

    Öl treibt nicht nur Motoren an, sondern auch Krisen, Konflikte und politische Erpressung. Warum der Rohstoff noch immer ein Machtinstrument ist und wie die Energiewende das verändern könnte.

    Langfristig hilft nur weniger Abhängigkeit von Öl und Gas

    Auch wenn die Straße von Hormus erstmal offenbleibt: Die nächste Krise in der Öl- und Gas-Versorgung kann jederzeit kommen. „Was wir tun müssen, ist so schnell wie möglich Wegkommen von der fossilen Energie“, sagt Claudia Kemfert. Die aktuellen Preissteigerungen sieht sie als den jüngsten Weckruf.
    Podcast: Studio 9
    Podcast: Studio 9

    Unabhängigkeit von ErdgasWie die Energiewende durch den Iran-Krieg neuen Schwung kriegen könnte

    08:27 Minuten23.03.2026
    05.03.2026: Preisanzeige einer Aral-Tankstelle an einer Raststätte
    05.03.2026: Preisanzeige einer Aral-Tankstelle an einer Raststätte

    Ökonomin zu EnergieRegierung macht uns abhängig von geopolitischen Krisen

    05:40 Minuten05.03.2026
    Iranische Öl- und Frachtschiffe im Persischen Golf vor der Straße von Hormus
    Iranische Öl- und Frachtschiffe im Persischen Golf vor der Straße von Hormus

    IrankriegÖkonom Fuest warnt vor gravierenden Folgen für Weltwirtschaft

    08:16 Minuten02.03.2026
    Man müsse aus solchen Krisen endlich lernen, sagt auch Harald Lacher, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Brandenburg: „Wenn wir nicht so stark abhängig wären von den fossilen Energien, dann würden wir auch die hohen Kosten so nicht tragen müssen. Und da geht die Regierung ja auch leider in die falsche Richtung und will uns einreden, dass die Energiewende teuer ist. Aber wir sehen jetzt wieder einmal, dass die Nicht-Energiewende enorm teuer ist.”
    Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche betonte hingegen jüngst in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: Die Kosten für den Umbau und Betrieb der Infrastruktur für nachhaltige Technologien seien zu hoch.
    Online-Text: Tobias Pastoors