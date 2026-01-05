Anschlag auf Stromversorgung in Berlin

Die Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Giffey fügte hinzu, in der Vergangenheit sei Transparenz vor Sicherheit gegangen. Das müsse sich ändern. Im Zweifel müsse Sicherheit stärker als Freiheit gewichtet werden. Gleichzeitig zog die Senatorin ein positives Fazit der Reaktion nach dem großflächigen Stromausfall. Von den ursprünglich 45.000 betroffenen Haushalten seien inzwischen etwa 14.500 wieder am Netz. Auch die Wasser- und Abwasserversorgung sei gesichert.

Seit Samstag sind in Teilen Berlins tausende Haushalte und Betriebe ohne Strom. Behörden gehen von Brandstiftung durch Linksextremisten aus.

