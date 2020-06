Englischer Astropyhsiker Fred Hoyle und die Schande des Nicht-Nobelpreises

Vor 105 Jahren kam in England Fred Hoyle zur Welt. Im Jahr 1957 hat er in einer epochalen Arbeit gemeinsam mit einigen Kollegen erklärt, wie in Sternen Elemente entstehen, die schwerer sind als Helium.

Von Dirk Lorenzen

