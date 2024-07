Im kanadischen Montreal konnten französische Staatsbürger ihre Stimme bereits am Samstag abgeben. (AFP / ANDREJ IVANOV)

In 501 von insgesamt 577 Wahlkreisen wird per Stichwahl darüber entschieden, wer einen Sitz in der Nationalversammlung erhält. Im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag war der rechtsnationalistische Rassemblement National mit rund 33 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgten das Linksbündnis und das Mitte-Lager von Präsident Macron. Im Zentrum der Stichwahl steht die Frage, ob der Rassemblement National die absolute Mehrheit gewinnen kann. Mehr als 200 drittplatzierte Kandidaten des linken und des Regierungslagers zogen ihre Bewerbung zurück, um dem jeweils anderen bessere Chancen zu ermöglichen und einen Sieg von Bewerbern des RN zu verhindern. Mit ersten Hochrechnungen wird gegen 20.00 Uhr gerechnet. In den französischen Überseegebieten hatte die Abstimmung bereits gestern begonnen.

