Stichwahl

Entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich läuft

In Frankreich hat die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl begonnen. Am vergangenen Sonntag waren in 76 Wahlkreisen die Mandate vergeben worden, nachdem ein Kandidat oder eine Kandidatin die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht hatte. In den übrigen 501 Wahlkreisen wird heute per Stichwahl darüber entschieden, wer einen Sitz in der Nationalversammlung erhält.